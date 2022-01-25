Москва, 25 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Рекомендации для работодателей о тестировании сотрудников на COVID-19 не являются обязательными к исполнению, они выпущены в качестве методической помощи. Об этом сообщили 25 января в пресс-службе Роспотребнадзора.

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В ведомстве пояснили, что рекомендации предназначены для работодателей, желающих самостоятельно организовать проверку сотрудников. Для них разработаны оптимальные алгоритмы действий.

«Таким образом, документ предназначен только для методической помощи бизнесу, не является обязательным к исполнению», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре рекомендовали дважды в неделю тестировать на COVID-19 весь персонал организаций, в которых работают менее 500 человек. При численности сотрудников от 500 до 1000 человек тесты рекомендованы раз в неделю, более 1000 человек — дважды в месяц.

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