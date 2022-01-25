Ростов-на-Дону, 25 января, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат ПЦР-теста на коронавирус получили 983 человека (+56 за сутки). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 января.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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Новые случаи заражения подтверждены во всех муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (308), Таганроге (49), Шахтах (44), Волгодонске (43), Сальском районе (41), Батайске и Аксайском районе (40), Новочеркасске (39), Азовском районе (26), Зерноградском районе (22), Азове (21) и Мясниковском районе (20). Более 16% заразившихся — люди старше 66 лет, 12% — дети.

Всего в Ростовской области подтверждено 206 215 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел после ковида 183 151 пациент.