Таллин, 25 января, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Евросоюза 24 января обсудили в Брюсселе совместные действия по оказанию помощи Украине и противодействию России. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Эстония

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

От Эстонии на встрече присутствовала министр Эва-Мария Лийметс, которая воздержалась от озвучивания журналистам каких-либо подробностей решений о новых антироссийских санкциях, которые были приняты в Брюсселе.

«Я не хочу вдаваться сейчас в подробности, потому что санкции должны удивлять тех, кого мы хотим удивить и на кого мы хотим повлиять», — так прокомментировала Лийметс свое поведение.

Тем не менее, она отметила, что участники саммита выразили единое мнение и единую позицию: «Все страны сегодня были единодушны. Очень важно сохранять решимость в отношении санкций. Они должны быть сильными и эффективными».

Ранее глава МИД Дании Йеппе Кофод заявил по итогам встречи в Брюсселе, что если Россия решит применить силу для смены власти в Европе, то ответная реакция будет жесткой. Европейский союз готов помочь Украине против любой возможной российской кибератаки, если Кремль решит напасть на Украину, сказал координатор внешней политики Европейского союза Жозеп Боррель.