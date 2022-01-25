Белгород, 25 января, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Белгородской области 25 января зарегистрировано семь летальных исходов у пациентов с COVID-19. Подтверждено 249 новых случаев заражения коронавирусом, что на 24 больше, чем за предыдущие сутки. На вакцинацию записались ещё 743 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Больничная палата

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Всего в Белгородской области выявлено 85 180 носителей инфекции. Справились с заражением 77 498 человек. Лечатся в стационарах 886 пациентов, под амбулаторным наблюдением 4 905 жителей.

Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 953 420 человек, всего на прививки подано 1 042 469 заявок.