Москва, 25 января, 2022, 12:03 — ИА Регнум. За последние сутки от коронавирусной инфекции за сутки умер 681 человек. Об этом 25 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее скончались 655 заболевших. Всего коронавирусная инфекция унесла жизни 327 448 человек.

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции за сутки умерли 75 человек, в Санкт-Петербурге — 58, в Подмосковье — 40.

Как сообщало ИА REGNUM, в России установлен новый максимум по числу новых заражений коронавирусом — 67 809 выявленных случаев.