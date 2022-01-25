Пекин, 25 января, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Китай неформально уже признал российские вакцины от коронавируса, так как прибывшие на Олимпиаду спортсмены из РФ уравнены в правах с атлетами из других стран. Об этом посол России в Китае Андрей Денисов заявил 25 января в ходе пресс-конференции.

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Он предположил, что вопросы, связанные с признанием вакцин, будут решены через международные структуры. Так, две китайские вакцины уже признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а российский препарат «Спутник V» готовится к признанию.

На текущем этапе можно отметить, что российские спортсмены, которым ввели отечественные вакцины, на Олимпийских играх пользуются теми же правами, что и все другие атлеты. При этом официально власти КНР не признали ни одну из иностранных вакцин.

«Поэтому, я бы сказал, неформальное признание нашей вакцины в Китае для данной конкретной группы людей уже состоялось», — сказал Денисов.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам посла Денисова, для отношений России и Китая невозможен принцип о «дружбе» «против кого-то третьего».

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