Москва, 25 января, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовят проект обращения к главе правительства РФ Михаилу Мишустину о прекращении поставок любых горюче-смазочных материалов на Украину. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом сообщил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

Ldpr.ru Владимир Жириновский

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"Будем готовить постановление Госдумы обратиться к правительству о прекращении поставок любых горюче-смазочных материалов на Украину. Они танки свои заправляют нашим мазутом и будут стрелять по нашим людям», — сказал Жириновский.

Он в целом высказался за определение перечня товаров и продукции, которые могут использоваться для военно-технического оснащения ВСУ, экспорт которых можно прекратить.

«В целом есть много товарных позиций, где можем прекратить торговать без ущерба нам, а для них это будет существенный ущерб», — отметил парламентарий.