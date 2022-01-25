Москва, 25 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В России установлен новый максимум по числу новых заражений коронавирусом, следует из свежей статистики федерального штаба по борьбе с распространением SARS-CoV-2, опубликованной 25 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в России выявлено 67 809 заражений коронавирусом. Днём ранее выявили 65 109 новых случаев. Общее число заражений достигло 11 241 109.

Среди регионов лидерство сохраняет Москва, где выявили 18 935 новых случаев. При этом в столице суточный прирост начал снижаться — накануне было зафиксировано 19 509 случаев заражения. Также в первой пятёрке находятся Санкт-Петербург, Подмосковье, Якутия и Самарская область.