Токио, 25 января, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Японским гражданам следует срочно покинуть территорию Украины. Об этом генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил 25 января на пресс-конференции в Токио.

Shoji Токио

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МИД Японии, как сообщало ИА REGNUM, накануне рекомендовал японцам отказаться от поездок на Украину из-за «напряжённости на российско-украинской границе». Украине был присвоен третий уровень опасности. Необходимость эвакуации означает четвёртый, максимальный уровень угрозы.

«Мы призываем находящихся в Украине соотечественников срочно покинуть ее территорию», — заявил Мацуно.

Он добавил, что с учётом положения дел в регионе и с позиции защиты японских граждан будут приниматься надлежащие меры, касающиеся японского посольства на Украине.

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