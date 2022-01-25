Брянск, 25 января, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Новую форму подачи ковид-статистики применил 25 января оперативный штаб Брянской области. В данных отражено количество госпитализированных пациентов за сутки и общие показатели, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустая палата

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

За сутки в регионе в стационары оформили 29 человек. Всего подтверждено 100 911 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 95 913 человек. От осложнений скончались 3 172 пациента.

С начала пандемии в Брянской области проведено 1 347 643 исследования на коронавирус.