Луганск, 25 января, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Бронетехнику силовиков Украины обнаружила в жилом районе города Счастье в Донбассе, находящегося под контролем Киева, разведка Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 25 января сообщает пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксированы две боевые машины пехоты вблизи жилого района населённого пункта Счастье», — говорится в сообщении.

Также указывается, что украинская сторона продолжает препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ и в районе населённого пункта Золотое с использованием станции «Буковель-АД» силовиками Украины были подавлены сигналы каналов управления беспилотника миссии ОБСЕ для недопущения обнаружения наблюдателями размещённой в этом районе военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Польша предложила Украине военную помощь в связи с «угрозой конфликта с Россией».