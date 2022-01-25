Париж, 25 января, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В попытках оспорить полномочия делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) нет ничего нового. Об этом заявил постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

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Дипломат указал на использование в таких случаях того же самого механизма, что и в прошлые годы.

«Одновременно оспаривают полномочия по «существенным» и по «процедурным» основаниям, — пояснил в беседе с ТАСС постпред. — Разве что теперь они включили в список своих обычных озабоченностей ещё и «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом)».

По словам Солтановского, очевидно, что не благими намерениями руководствуются те, кто пытается оспорить полномочия РФ и затруднить назначение кандидата от России на закрепленный за РФ пост заместителя председателя ассамблеи. Дипломат уверен, что противоборствующие силы стремиться создать как можно больше препятствий работе российской делегации.

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«При этом важно учитывать, что своими действиями они наносят вред и конструктивному, деполитизированному диалогу на площадке ПАСЕ, направленному на решение проблем и вызовов, которые стали общими для всего европейского континента», — констатировал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, на зимней сессии ПАСЕ, которая открылась 24 января в Страсбурге, представители Литвы и Украины опротестовали полномочия России. Теперь Мониторинговому комитету ПАСЕ отведены сутки на подготовку доклада и проект резолюции о ратификации полномочий делегации. Дебаты по вопросу полномочий РФ предложено провести во второй половине дня 26 января.