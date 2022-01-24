Москва, , 19:05 — REGNUM На лишение полномочий российской делегации нужно ответить отказом от уплаты взносов в бюджет ПАСЕ. Об этом 21 января заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

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«Мы снова наступили на те же самые грабли, что и в 2014—2019 годах», — заявил эксперт.

По мнению политолога, регулярные попытки оспорить полномочия российской делегации унизительны, особенно после обещания не лишать полномочия национальные делегации, которое так и не было выполнено.

«Нужно просто перестать выплачивать взносы в бюджет организации. Россия — один из основных спонсоров ПАСЕ», — заключил Безпалько.

Напомним, что по предложению делегаций прибалтийских стран и Украины российскую делегацию могут лишить полномочий и права голоса. Решение по полномочиям делегации РФ должно быть принято в среду, 26 января.