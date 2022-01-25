Канберра, 25 января, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Граждан Австралии призвали как можно скорее покинуть Украину на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможного «российского вторжения». Об этом в ночь на 25 января сообщило правительство в Канберре, опубликовав соответствующую информацию в соцсетях и на своей официальном сайте, передает телеканал Nine News.

(сс) Der Angemeldete Флаг Австралии

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Правительство Австралии обновило свои рекомендации по поездкам поздним вечером 24 января, а также приказало родственникам сотрудников посольства в Киеве покинуть страну. Канберра приняла такой шаг в ответ на «повышенный риск вооруженного конфликта».

Отмечается, что власти Австралии спохватились «после того, как НАТО объявило о переводе дополнительных сил в режим боеготовности и отправке дополнительных кораблей и истребителей в Восточную Европу».

Напомним, что власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе.