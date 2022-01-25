Москва, 25 января, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Москве за нарушение санитарных требований грозит штраф театру Олега Табакова. Об этом 25 января сообщает столичный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На территории учреждения культуры была проведена проверка, которая установила, что при входе в театр посетители не соблюдали социальную дистанцию, не использовали маски.

«За нарушения администрации театра грозят штрафы 300 тыс. рублей. В случае причинения вреда здоровью человека штраф может быть увеличен до 1 млн рублей», — рассказали в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что любой человек, не болевший ранее COVID-19, предрасположен к заражению штаммом коронавируса «Омикрон».