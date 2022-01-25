Инфекционист рассказал, кто предрасположен к заражению «Омикроном»
Москва, 25 января, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что любой человек, не болевший ранее COVID-19, предрасположен к заражению штаммом коронавируса «Омикрон».
Горелов добавил, что опубликованные данные создают впечатление, будто пациенты легче переносят болезнь, вызванную заражением «Омикроном», нежели прежде известными разновидностями SARS-CoV-2.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»
Однако масштабы распространения инфекции говорят в пользу того, что число госпитализаций вряд ли будет уменьшаться, заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук, профессор Александр Шишкин заявил, что возникающие со здоровьем после COVID-19 проблемы связаны с затягиванием процесса, долго не исчезающими симптомами, а также с развитием ряда аутоиммунных патологий у людей, которые могли быть к ним предрасположены.
Читайте также: Профессор рассказал о самых опасных осложнениях после заболевания СOVID-19