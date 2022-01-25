Москва, 25 января, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что любой человек, не болевший ранее COVID-19, предрасположен к заражению штаммом коронавируса «Омикрон».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

"На самом деле любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию «Омикроном», — сказал он РИА Новости.

Горелов добавил, что опубликованные данные создают впечатление, будто пациенты легче переносят болезнь, вызванную заражением «Омикроном», нежели прежде известными разновидностями SARS-CoV-2.

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Однако масштабы распространения инфекции говорят в пользу того, что число госпитализаций вряд ли будет уменьшаться, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук, профессор Александр Шишкин заявил, что возникающие со здоровьем после COVID-19 проблемы связаны с затягиванием процесса, долго не исчезающими симптомами, а также с развитием ряда аутоиммунных патологий у людей, которые могли быть к ним предрасположены.

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