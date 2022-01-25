Краснодар, 25 января, 2022, 10:25 — ИА Регнум. На 40% выросло число случаев заражения коронавирусом в Краснодарском крае за неделю, об этом 25 января по итогам заседания регионального оперативного штаба сообщили в пресс-службе администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Марии Потемкиной, в регионе отмечается рост случаев заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей на 40%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась объявил о решении отправить на дистанционную работу не менее 30% госслужащих. То же самое рекомендовано сделать и другим организациям.