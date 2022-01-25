Киев, 25 января, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Россия в ближайшее время вряд ли осуществит вторжение на Украину. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

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Глава оборонного ведомства, со ссылкой на информацию украинской разведки и разведки стран-партнёров Украины, подчеркнул, что на сегодняшний день у него отсутствуют данные об угрозе вторжения РФ в страну в ближайшее время.

«Сегодня, по состоянию на настоящий момент, не создано ни одной ударной группировки Вооружёнными силами РФ, что бы говорило о том, что завтра они пойдут в наступление», — отметил Резников.

Он подчеркнул, что «рискованные сценарии есть, они возможны с точки зрения вероятности в будущем», однако в ближайшее время сценарий наступления РФ на Украину маловероятен.

«По состоянию на сегодняшний день такой демонстрации, такой угрозы не существует», — сказал украинский министр.

Вероятности нападения 20 февраля, в день окончания Олимпийских игр в Пекине, министр также оценил как «невысокую».

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«Наши вооружённые силы, наше командование, Генеральный штаб имеют проработанные все сценарии наихудшего варианта, чтобы знать, как они будут действовать в случае наступления такой ситуации», — добавил Резников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что нападения России на Украину в ближайшее время ожидать не следует. По его словам, свои выводы он сделал после разговоров с американским госсекретарём Энтони Блинкеном. Он также добавил, что нет причин особенно беспокоиться за европейских граждан, которые находятся на Украине.

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