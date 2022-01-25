Берлин, , 02:20 — REGNUM Лидеры ряда стран НАТО — США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Польши — в ходе прошедшей вечером 24 января видеоконференции предупредили о последствиях, которые последуют в случае «агрессии» России против Украины. Об этом официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил журналистам после завершения встречи.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В мероприятии, которое полностью посвящалось обострению ситуации вокруг Украины, участвовали президенты США Франции, Польши, премьер-министры Великобритании, Италии, канцлер Германии, генсек НАТО, глава Еврокомиссии и председатель Евросовета. Они «выразили большую обеспокоенность масштабными передвижениями российских войск и вызванной Россией напряжённостью», а также согласились с тем, что именно Россия «должна предпринять заметные шаги по деэскалации».

Штеффен Хебештрайт «Одновременно участники (видеоконференции) подтвердили неограниченную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они договорились о том, что новая российская агрессия против Украины будет иметь очень серьёзные последствия».

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Донбассе беспокоит Кремль, и Москва хотела бы, чтобы Запад призвал Киев даже не помышлять о силовом сценарии.

По мнению немецкого агентства Deutsche Welle, геополитическое положение Германии как посредника между НАТО и Россией в очередной раз подвергается испытанию. Как сообщало ИА REGNUM, военное ведомство США готово дополнительно отправить в Европу контингент из 8,5 тыс. военных, хотя окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

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