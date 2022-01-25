Варшава, 25 января, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Польша предложила Украине военную помощь в связи с «угрозой конфликта с Россией». Об этом журналистам Polskie Radio сообщил заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

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Чиновник не раскрыл, какая именно это может быть помощь, и добавил, что подробности будут объявлены в ближайшее время.

«Польша предложила свою помощь Украине. Подробности в ближайшее время сообщит министр национальной обороны Мариуш Блащак. Было сделано конкретное предложение и мы ждем ответа от украинской стороны», — заявил Скуркевич.

Войцех Скуркевич также заявил, что Польша готова поддержать Украину гуманитарной помощью, если это потребуется.

«Такой вариант нами также рассматривается. Впрочем, мы уже это проходили во время очень напряженной ситуации в Донбассе. Масса украинских мигрантов постучались в наши двери и мы их приняли. Поэтому сейчас мы готовы к тому, чтобы оказать гуманитарную помощь Украине в случае надобности», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда 20−21 января принимает в польском городе Висла с официальным визитом президента Украины Владимира Зеленского. Центральной темой переговоров сторон служит обсуждение «вероятного нападения России на Украину».

Власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе.