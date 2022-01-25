Санкт-Петербург, 25 января, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в связи с увеличением случаев заболеваний COVID-19 разворачивают дополнительные койки. Об этом 24 января сообщили в телеграм-канале комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые койки

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В городской психиатрической больнице №3 им. Скворцова — Степанова для лечения пациентов с диагнозом COVID-19 перепрофилировали 50 коек в инфекционные.

Свободный коечный фонд Петербурга от нормы Минздрава составляет 41,98%. По состоянию на 24 января в городе развернуто 8 052 койки для больных с COVID-19.

На сегодняшний день количество стационаров, используемых для лечения больных с COVID-19 и пневмониями составляет 18. Среди них — 15 городских и три федеральных медицинских учреждения.