* запрещённая в России организация

Донецк, 25 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Власти Украины могут использовать в Донбассе подразделения националистической группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для создания заградительных отрядов или группы зачистки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ystav.com Правый сектор (Запрещенная в России организация)

«Не исключаем, что националистические батальоны могут быть использованы как в качестве заградотрядов, так и в качестве групп зачистки», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики заявил, что Вооруженные силы Украины перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган».

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