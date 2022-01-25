В ДНР допустили использование Киевом «Правого сектора»* как группы зачистки
Донецк, 25 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Власти Украины могут использовать в Донбассе подразделения националистической группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для создания заградительных отрядов или группы зачистки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики заявил, что Вооруженные силы Украины перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган».
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