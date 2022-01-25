Денвер, США, 25 января, 2022, 09:41 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

(сс) Sergei ~ 5of7 Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш»

В составе «Колорадо» шайбы забросили нападающие Назем Кадри и Микко Рантанен.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает первое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 61 очко. «Чикаго» идёт на 14-м месте в Западной конференции с 37 очками.

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