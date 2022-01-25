Калгари, Канада, , 09:32 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:1.

Никита Задоров Nhl.com

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Также отличились Кристофер Танев, Элиас Линдхольм, Шон Монахан, Блейк Коулман, Адам Ружичка и Джонни Годро.

В составе «Сент-Луиса» точным броском отметился нападающий Тайлер Бозак.

На сегодняшний день «Калгари» занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 44 очка. «Сент-Луис» идёт на втором месте в Западной конференции с 55 очками.

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