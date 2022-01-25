Вашингтон, 25 января 2022, 09:13 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.
Единственную шайбу забросил нападающий «Вегаса» Майкл Амадио во втором периоде, на 26-й минуте матча.
На сегодняшний день «Вегас» занимает пятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 52 очка. «Вашингтон» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 55 очками.
Читайте также: Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Лос-Анджелес»