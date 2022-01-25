Жители Петербурга стали в два раза чаще делать ПЦР на SARS-CoV-2
Санкт-Петербург, 25 января, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга в два раза чаще стали делать тесты ПЦР по сравнению с прошлой неделей. Об этом 24 января сообщили в телеграм-канале комитета по здравоохранению.
Иван Шилов, ИА REGNUM
ПЦР-тестирование
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В комздраве установили, что относительно прошлого понедельника частота обращений в специальные пункты для проведения ПЦР-тестов повысилась в два раза. К тому же среди проведённых исследований число положительных тестов на COVID-19 составило 39%.
Напомним, в Петербурге за сутки госпитализировали с COVID-19 380 человек. При этом выявили 8413 случаев заражения коронавирусом за сутки.