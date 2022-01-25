Белгород, 25 января, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Первая партия вакцины от COVID-19 для детей и подростков «Спутник М» поступила в Белгородскую область, сообщил на брифинге 24 января министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Belzdrav.ru Вакцинация от коронавируса

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Всего в поставке 720 доз вакцины, препарат распределяют среди медицинских организаций.

«Насильно прививать детей не будут — никакого плана по их вакцинации нет. Вчера дома поговорили с сыном, пойдём в четверг прививаться. Моему сыну 14 лет, он готов. Мы постоянно семьёй прививаемся от гриппа. Мы не видим в этом ничего страшного, есть вакцина детская от гриппа, есть — взрослая, так и вакцина от коронавируса», — отметил глава минздрава.

Прививка ставиться на добровольной основе с письменного согласия родителей детей до 15 лет и после осмотра врача.