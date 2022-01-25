Бостон, США, 25 января, 2022, 08:33 — ИА Регнум. «Анахайм Дакс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

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В составе «Анахайма» шайбы забросили нападающие Дерек Грант, Исак Лундестрём, Райан Гецлаф, Трой Терри и защитник Грег Пэтерин.

В составе «Бостона» точными бросками отметились форварды Давид Пастрняк, Тейлор Холл и Эрик Хаула.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 49 очков. «Бостон» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 50 очками.

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