Филадельфия, США, , 08:25 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Иван Проворов Vk.com/ivan_provorov

В составе «Далласа» шайбы забросили нападающие Роопе Хинц, Якоб Петерсон и Джо Павелски. Российский форвард Александр Радулов отдал одну результативную передачу.

В составе «Филадельфии» голом отметился российский защитник Иван Проворов.

На сегодняшний день «Даллас» занимает девятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 44 очка. «Филадельфия» идёт на 13-м месте в Восточной конференции с 34 очками.

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