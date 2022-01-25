Москва, 25 января, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Возникающие со здоровьем после COVID-19 проблемы связаны с затягиванием процесса, долго не исчезающими симптомами, а также с развитием ряда аутоиммунных патологий у людей, которые могли быть к ним предрасположены, сообщил доктор медицинских наук, профессор Александр Шишкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Ясно, что сама болезнь — это ещё аутоиммунный процесс и иммунотромбоз, поэтому многие осложнения возникают в этой сфере», — цитирует его агентство «Прайм».

Профессор добавил, что среди осложнений также наблюдаются миокардиты, миалгии, сосудистые нарушения, ревматоидный артрит (поражение суставов) и бронхиальная астма.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

При этом, подчеркнул Шишкин, постковидный синдром встречается у 30—80% переболевших, независимо от тяжести заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из Университета Гонконга выяснили, что репликация живого штамма коронавируса «Омикрон» значительно ниже по сравнению с исходным штаммом SARS-CoV-2, а также вариантами «Альфа», «Бета», «Дельта».

Читайте также: Ученые: «Омикрон» слабо размножается в организме