Токио, 25 января, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Члены комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии 25 января высказались за введение против России экономических санкций в случае её военного вторжения на Украину. Об этом сообщает агентство Kyodo.

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Вопрос о введении экономических санкций в отношении России, в частности, запрет на импорт российского сжиженного природного газа, обсуждался на прошедшем 25 января совместном заседании комиссий, на котором присутствовали представители МИД Японии. Последние, по информации агентства, уклонились от обсуждения конкретных шагов, пообещав при принятии любых решений тесно сотрудничать с США.

Напомним, Россия является для Японии четвертым по значимости поставщиком сжиженного газа после Австралии, Малайзии и Катара.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Японии рекомендует гражданам страны отказаться от поездок на Украину из-за роста «напряжённости на российско-украинской границе», в которой обвиняет Россию.

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