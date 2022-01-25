Хабаровск, 25 января, 2022, 06:51 — ИА Регнум. За минувшие сутки, 24 января, в Хабаровском крае вылечились от COVID-19 293 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

За прошедший день выявлено ещё 315 новых случаев заражения коронавирусом, скончались от осложнений четыре пациента.

Для лечения больных COVID-19 развернута 2571 койка, свободны — 1116. На кислородной поддержке находятся 874 пациента, в госпиталях на ИВЛ — 48 человек.

Всего на лечении находится 6064 человека, в том числе 1455 стационарно.

На 25 января в крае зарегистрирован 131 371 носитель коронавируса, выздоровели 123 984 человека, скончались 1323 жителя.

Читайте также: Приамурье готовит к новой вспышке COVID-19 койки и запасы кислорода

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области увеличивают количество выездных бригад врачей, которые будут посещать пациентов на дому. Их создадут более 300.