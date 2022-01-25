Екатеринбург, 25 января, 2022, 06:43 — ИА Регнум. В Уральском институте МЧС выявлены нарушения после вспышки заболеваемости COVID-19. Об этом информирует свердловский Роспотребнадзор.

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В ходе эпидрасследования оказалось, что в учреждении были нарушены санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней. Касаются они в том числе и проведения дезинфекции. Составлен административный протокол. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, всего ковидом заболели 37 сотрудников и курсантов.