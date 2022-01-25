Оттава, 25 января, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Канады выпустило для граждан страны рекомендацию избегать любых необязательных поездок на Украину. Об этом говорится в заявлении, 24 января опубликованном на сайте ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Канады

МИД Канады «Избегайте несущественных поездок на Украину из-за продолжающихся угроз со стороны России и наращивания военной мощи в стране и вокруг неё. Если вы уже находитесь на Украине, вам следует оценить, является ли ваше присутствие необходимым».

Канадцам также рекомендуется избегать поездок в Крым (даже транзитных) в связи с непризнанием Канадой российского контроля над полуостровом. И не посещать неподконтрольные украинскому правительству территории Донецкой и Луганской областей и прилегающие к ним территории в пределах 20 километрах, в связи с продолжающимся вооружённым конфликтом и периодическими взрывами.

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Напомним, покинуть Украину ранее было рекомендовано части сотрудников посольств США, Великобритании, Нидерландов, Латвии, Австралии и ряда других стран, а также членам их семей. Причиной была названа якобы растущая угроза со стороны России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рекомендацию воздержаться от поездок в Донецк, Луганск, Крым и Севастополь дал своим гражданам МИД Словении.