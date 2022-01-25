Тбилиси, 25 января, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В грузинских клиниках и лабораториях сложилась крайне тяжёлая обстановка, сообщает 25 января грузинский телеканал «Мтавари архи».

Коронавирус

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Шестая волна пандемии коронавируса еще не приблизилась к своему пику, а уже создала серьезные проблемы для системы здравоохранения Грузии. На данный момент запас экспресс-тестов в стране практически исчерпан, и их пополнение запланировано только на завтра. Проблемы в клиниках носят двойной характер: койко-мест почти не осталось, а число инфицированных медиков значительно возросло. Число тяжелых пациентов растет с каждым днем, и правительство страны не спешит реагировать.

Напомним, что в Грузии выявлено 1 059 392 случая заболевания коронавирусом. 14 732 человека уже скончалось.