Вашингтон, 25 января, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Соединенные Штаты намерены обсудить с европейскими союзниками дальнейшие шаги против России, заявил глава пресс-служба Госдепа США Нед Прайс по итогам переговоров госсекретаря Энтони Блинкена в совете ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

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«Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат тесно координировать дальнейшие шаги по сдерживанию российской агрессии с ЕС, его членами, а также с НАТО, ОБСЕ, союзниками и партнерами в более широком смысле», — заявил он.

Также Блинкен в очередной раз пообещал принять крайне жесткие меры в случае эскалации ситуации на Украине. При этом меры, по словам Блинкена, будут приняты быстро и совместно с европейскими союзниками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил о единстве позиции Соединенных Штатов и их европейских союзников по ситуации на Украине. При этом он отказался сообщать детали переговоров с лидерами стран ЕС.