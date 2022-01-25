Москва, 25 января, 2022, 04:06 — ИА Регнум. Доля детей среди заразившихся коронавирусом возросла с появлением штамма «Омикрон». Об этом 24 января сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов в беседе с РИА Новости.

Центр «Вектор» Фото штамма Омикрон

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Горелов отметил, что дети заражались всеми вариантами коронавируса, но раньше число инфицированных среди детей было меньше. По словам специалиста, если ранее доля детей среди общего числа инфицированных коронавирусом составляла 10−11%, то сейчас, с появлением «Омикрона», она возросла до 15%.

Как пояснил Горелов, возрастание доли детей среди инфицированных, большая частота их вовлечения в эпидпроцесс, говорит о большей заразности штамма «Омикрон» для всех возрастов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о новом локдауне из-за «Омикрона».