Вашингтон, 25 января, 2022, 02:44 — ИА Регнум. США и их союзники в Европе едины в своей позиции по ситуации на Украине, заявил американский президент Джо Байден в ходе встречи в Белом доме.

Джо Байден

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"У меня была очень, очень, очень хорошая встреча, полное единодушие со всеми европейскими лидерами», — заявил он.

При этом подробности переговоров глава Белого дома предоставить отказался. Тем не менее Байден пообещал «поговорить об этом» позже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден провел переговоры с лидерами стран Евросоюза. Также в мероприятии принимала участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.