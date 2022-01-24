Екатеринбург, 24 января, 2022, 21:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сотрудники и курсанты Уральского института МЧС России заразились коронавирусом. Об этом сообщает свердловское управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 24 января, COVID-19 подтверждён лабораторно у 37 человек. Все инфицированные были госпитализированы по эпидемическим показаниям, так как живут в общежитии института и казармах и в связи с этим могут заразить других людей.

Учебной организации направлены предписания о проведении дополнительных профиалктических и санитарно-противоэпидемических мероприятий. Контактные лица обследованы. Кроме того, на объекте проведена дезинфекция помещений.