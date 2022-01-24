Брюссель, 24 января, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Нападения России на Украину в ближайшее время ожидать не следует, сообщил 24 января журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

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По его словам, свои выводы он сделал после разговоров с американским госсекретарём Энтони Блинкеном. Причём один из них состоялся уже после встречи Блинкена с российским министром иностранных дел.

Боррель «Определённо, не думаю, что есть что-то, что может усилить страх за немедленную атаку».

Он добавил, что нет причин особенно беспокоиться за европейских граждан, которые находятся на Украине. Переговоры с Блинкеном вселили в Брюссель уверенность, что нет нужды «в принятии мер предосторожности».