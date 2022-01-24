Таллин, 24 января, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Размещение в Прибалтике американских войск является не военным, а чисто психологическим мероприятием, поскольку создать здесь военное превосходство над Россией не удастся. Об этом сообщил известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa.ee Александр Чаплыгин на странице социальной сети Facebook.

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«НАТО уже дал четко понять, что воевать за Украину не будет. И это, естественно, вызвало в Прибалтике серьезное волнение. Посылая сюда свои войска, США как бы говорят прибалтам: вас, в отличие от Украины, мы не бросим», — считает публицист.

При этом он отметил разницу взглядов из Вашингтона и Таллина на эту ситуацию. Если американцы своими действиями стремятся успокоить страсти в странах союзников по НАТО, то власти Прибалтики видят в этом поддержку своих воинственных антироссийских заявлений и действий.

По мнению Чаплыгина, сколько бы войск, самолетов и кораблей не направили в Эстонию Соединенные Штаты Америки, у России всегда будет возможность в ответ усилить военное присутствие на эстонской границе: «Судя по тому, как сейчас ведет себя Москва, именно такой сценарий представляется наиболее вероятным. Россия рассматривает присутствие войск у своих границ как угрозу и, естественно, будет реагировать на нее соответствующим образом».

Учитывая, что в военной сфере между США и Россией наблюдается паритет, взаимное увеличение военного присутствия в регионе может продолжаться бесконечно, добавил Чаплыгин. Соответственно, будет расти и напряженность.

«Висящее на стене ружье, согласно законам драматургии, должно когда-нибудь выстрелить. Надеемся, что в данном случае этого не произойдет. Однако спокойствия вся эта военная стратегия жителям Эстонии прибавлять не должна», — завершил свой комментарий эстонский публицист.