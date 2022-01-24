Румыния предложила провести в Киеве встречу глав МИД стран ЕС
Брюссель, 24 января, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску выступил с инициативой проведения встречи руководителей МИД стран Евросоюза в Киеве. Об этом 24 января сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24.
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Согласно официальной информации, соответствующее заявление Ауреску сделал в Брюсселе в ходе заседания Совета по иностранным делам на уровне министров ЕС. По его словам, подобный шаг наглядно продемонстрирует поддержку Украины Западом и даст новые гарантии сотрудничества объединенной Европы с украинским государством.
Напомним, ранее глава МИД Румынии приветствовал намерение Вашингтона разместить на румынской территории дополнительный контингент Пентагона. «Это позволит укрепить восточные границы НАТО», — сказал Ауреску.