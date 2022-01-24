Санкт-Петербург, 24 января, 2022, 21:08 — ИА Регнум. В Ленинградской области ужесточили коронавирусные ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. Теперь общественные мероприятия могут одновременно посещать до 50 человек, а работодателям рекомендовано перевести 30% сотрудников на удаленный режим работы, сообщили 24 января в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Постановление правительства Ленобласти

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Изменения в «антиковидное» постановление губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал 24 января. Согласно документу, любые массовые мероприятия ограничены по численности до 50 человек. Также до 50% сокращена заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий, бань, у которых есть «ковид-паспорта».

"В «желтой» зоне до 50% уменьшена заполняемость для ночных клубов, дискотек, передвижных цирков шапито, салонов красоты и предприятий общепита,— уточнили в пресс-службе. — В автобусах повезут только пассажиров в защитных масках».

Кроме того, организациям и предпринимателям рекомендовано перевести на «удаленку» не менее 30% работников, в первую очередь, не переболевших и не вакцинированных, старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в настоящий момент в регионе от коронавируса лечатся 6264 инфицированных. За минувшие сутки в регионе лабораторным путем выявлено 728 инфицированных.