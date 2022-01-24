Рига, 24 января, 2022, 18:26 — ИА Регнум.

Pixabay.com Латвия

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Министерство иностранных дел Латвии разработало различные варианты по эвакуации посольства в столице Украины. Об этом глава МИД страны Эдгар Ринкевич заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

Комментируя сообщения СМИ об эвакуации американских дипломатов и членов их семей из Киева, Ринкевич подчеркнул, что Латвия свое посольство из Киева вывезет в соответствии с утвержденной ранее общей процедурой.

«Мы непрерывно следим за ситуацией с безопасностью и будем действовать соответственно», — подчеркнул он.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии призвало жителей страны не ездить в Украину без безотлагательной необходимости, и в особенности в районы Луганска и Донецка, потому что на этих территориях ограничены возможности оказания консульской помощи.

В киевском посольстве Латвии трудится 11 человек, включая наемных работников из числа местных жителей.