Санкт-Петербург, 24 января, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Действие распоряжения о запрете планового медицинского осмотра, медпомощи и диспансеризации в Санкт-Петербурге вызвало сбои в работе справочной службы «122», что привело к огромным очередям в поликлиниках. На это 24 января в Сети пожаловались местные жители.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в поликлинике

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Многочисленными жалобами на невозможность дозвониться и получить помощь через справочную службу «122» жители Санкт-Петербурга активно делились в социальных сетях. Абоненты не могли длительное время дозвониться, обычное время ожидания было значительно увеличено. Это подтвердил и вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин на своей странице «ВКонтакте».

"Рекордная, пиковая нагрузка была с 8:00 до 10:00. Жители, которые почувствовали недомогание, звонили в начале рабочего дня. Если сравнивать с показателями предыдущей недели — количество обращений в Службу по вопросам коронавируса за последние три дня выросло в 2,5 раза. Это привело к кратковременным технически сбоям в работе службы», — сообщил Станислав Казарин.

Вице-губернатор также посоветовал не дожидаться начала рабочего дня, а звонить в любое время суток. Станислав Казарин отметил, что справочная служба работает круглосуточно каждый день.

Проблемы с работой справочной службы стали причиной скопления людей в поликлиниках. Очевидцы сообщают, что из-за невозможности дозвониться пациентам советуют явиться в поликлинику лично.

«Сейчас, говорят, вызвать врача на дом нереально. Просят прийти в поликлинику. Вот такой казус», — подтвердила в комментариях Даша К.

О такой просьбе представителей службы «122» сообщила и Анастасия Д., заразившаяся коронавирусом. Ковид-пациентку просили явиться лично, о чем девушка беспокоится, поскольку боится заразить других.

В результате сбоя сервиса в медицинских учреждениях Петербурга образовывались огромные очереди. Жители Санкт-Петербурга делились в комментариях сообщениями о том, как они пытались получить медицинское обслуживание (орфография и пунктуация сохранены).

«На самом деле сегодня в очереди к терапевту провела больше двух часов, перед этим в регестратуру 43 минуты. В очереди, естественно, стояли все на головах друг друга. И все почихивали, покашливали. Принимает только один врач. Все остальные на вызовах. И анализы сдала в четверг в районе пяти, ещё не готовы. Врач сказала, что лаборатории просто не справляются с таким количеством», — сообщила Наталья А.

Помимо сообщений об очередях, пользователи делились и тем, как сейчас принимают в поликлиниках. Отмечают, что сейчас всё строго: на входе проявляют направления. Посетителей пускают только на сдачу крови, уколы и капельницы. Физиотерапевты и другие специалисты не принимали.