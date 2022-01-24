Приштина, Сербия, 24 января, 2022, 17:04 — ИА Регнум. С 13 января 2022 года армия Косово получила право участвовать в зарубежных миссиях. В связи с обострением ситуации на Украине албанское новостное агентство Telegrafi 24 января опубликовало сообщение о том, что якобы «эксперты заявляют, что армия Косово должна отправиться в Украину на помощь США и НАТО».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

Ранее, 23 января, президент Косово Вьоса Османи заявила, что Косово поддерживает Украину в противостоянии с Россией.

Бывший командующий Сил безопасности Косово (ныне проходящих трансформацию в армию Косово с сохранением прежнего названия) Кадри Кастрати заявил, что армия Косово может помочь союзникам НАТО на Украине, предоставив офицеров штаба, оперативных офицеров, медиков, логистическую помощь и некоторые части своей армии. Однако такое участие возможно только по приглашению США и НАТО.

Напомним, 23 января на Украину было направлено 90 тонн вооружения из США.