Минск, , 16:49 — REGNUM Военные манёвры у белорусско-украинской границы вскоре пройдут в том числе на южных границах Белоруссии с участием военнослужащих российской армии. Эти мероприятия являются ответом на концентрацию войск Украиной вблизи белорусских рубежей, заявил 24 января Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя госпогранкомитета Белоруссии Анатолия Лаппо и главу совбеза Александра Вольфовича.

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Лукашенко подписал решение на охрану белорусской границы в 2022 году и похвалил белорусских пограничников за успехи в миграционном кризисе 2021 года. Он сообщил, «что впервые за четверть века пограничные войска были на острие и впервые, откровенно скажу, были проверены на настоящей мужской работе и не подвели».

Было подписано решение об охране госграницы Белоруссии на нынешний год. Лукашенко обсудил с генералами инсинуации вокруг белорусско-российских учений накануне февральского референдума по новому проекту белорусской конституции, которые прозападная оппозиция представляет как очередной «план оккупации» Белоруссии союзной Россией.

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«Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии. Об этом и в Лунинце говорили. И здесь это не связно ни с какой оккупацией. Мы просто хотим защитить нашу южную границу. А подобным политикам следует обратить внимание на концентрацию войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины. Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать туда войска. Не понимаю, зачем», — сказал Лукашенко.

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