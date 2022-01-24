Санкт-Петербург, 24 января, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за прошлую неделю приостановили деятельность 20 заведений в сфере общественного питания из-за нарушений антиковидных требований. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кафе опечатано

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«Эпидемическая обстановка в городе остается напряженной. Заболеваемость растет. Большинство предпринимателей с пониманием относятся к принятым мерам. Есть отдельные нарушения, и тем, кто их допускает, придется отвечать по всей строгости закона — не только административного, но и уголовного кодекса», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В течение прошлой недели сотрудники комитета по контролю за имуществом посетили с проверкой на соблюдение антикоронавирусных ограничений 92 точки в Петербурге. Среди них были 18 заведений в сфере общепита, 69 точек розничных продаж и пять организаций сферы услуг. Рейды проводились в различных районах Петербурга, большая часть коснулась центральных районов города.

По результатам дневных проверок установили небольшое количество организаций, нарушающих требования. В пяти заведениях либо не было QR-кода, либо персонал не использовал одноразовые маски при работе с посетителями. За эти нарушения владельцам будет необходимо заплатить административный штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Ночные рейды также выявили нарушителей. Помимо комитета по контролю за имуществом, в нём приняли участие и другие органы исполнительной власти, а также Роспотребнадзор при поддержке Росгвардии и МЧС. Осуществляли координацию ведомств представители Следственного комитета по Петербургу.

Из-за работы без QR-кода и в период действия комендантского часа, с 23:00 до 6:00, в ходе рейда опечатали 20 заведений общепита. Надзорные органы составили 32 протокола об административных правонарушениях в отношении юридических лиц и 103 протокола в отношении посетителей. На сегодняшний день работа заведений приостановлена. Для проведения следствия также изъяли компьютерную и кассовую технику заведений.

Отметим, ресторатор и организатор акции бойкотирования проверки QR-кодов Александр Коновалов сообщил в Instagram, что в Петербурге полиция установила оцепление возле входа в опечатанные после проверок заведения.