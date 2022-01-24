Москва, 24 января, 2022, 16:39 — ИА Регнум. России следует готовиться к самым негативным сценариям развития событий вокруг Украины. Об этом 24 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Эксперт не исключил, что Киев может пойти на провокацию на совершить акт вооруженной агрессии как против ЛДНР, так и против России. Нападением на РФ Украина развяжет полномасштабную войну, на которую рассчитывают западные кураторы президента этой страны Владимира Зеленского.

«Речь идет о большой войне в Европе. Запад эту войну, прежде всего руками США, готовит. Украина отведена роль страны, которая должна нажать на спусковой крючок. Украина может сделать это в любой момент, но с большой долей вероятности мы можем прогнозировать повторение грузинского сценария войны, когда свою провокацию украинские вооружённые силы совершат в дни открытия Олимпиады. Россия не намерена использовать вооружённую силу. Но надо готовится к самым плохим сценариям — сценариям того, что Украина начнет эту войну», — сказал Коротченко.