Москва, , 16:28 — REGNUM Ситуация вокруг Украины рискует обернуться полномасштабной войной. Об этом 24 января заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Что касается Украины, мы видим, что события идут в катастрофическом сценарии варианта развития. С одной стороны, ряд западных дипломатов уже эвакуируются. Хотя Евросоюз сказал, что не будет эвакуировать европейских дипломатов, ряд стран ЕС уже заявили, что у них есть сценарий эвакуации. Британия и США уже начали эвакуацию своих дипломатов. Это значит, что по их прогнозу, события будут развиваться катастрофически. Они исходят из того, что война будет. И войну эту развяжет Зеленский», — сказал Коротченко.

Именно по этой причине сейчас идет накачка вооруженных сил Украины новым оружием. Таким образом Запад рассчитывает создать из украинских карателей боеспособную группировку войск, отметил военный эксперт.

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